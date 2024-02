Damián Suárez é o novo lateral-direito do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 12/02/2024 19:11

Rio - Reforço importante para a lateral direita, o uruguaio Damián Suárez ainda não poderá estrear pelo Botafogo na partida contra o Volta Redonda, nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Carioca.

O defensor não pôde ser regularizado a tempo pelo Alvinegro devido ao recesso de Carnaval, que paralisou os registros na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

Damián desembarcou no Rio de Janeiro na última quarta-feira (7), assistiu ao clássico com o Flamengo no Maracanã, mas sua documentação só foi enviada depois do início do feriado no Brasil. A expectativa é de que o uruguaio ex-Getafe esteja inscrito até quinta-feira.

O Botafogo conta com o novo lateral-direito para a partida contra o Vasco, no domingo (18), no Estádio Nilton Santos, às 16h. A tendência é de um time alternativo ou misto, já que o Glorioso terá no meio da semana o primeiro duelo pela segunda fase da Libertadores.