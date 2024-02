John Textor ao lado de Luiz Henrique, reforço do Botafogo - Reprodução

Publicado 10/02/2024 12:25

Rio - O empresário de Luiz Henrique, atacante que chegou ao Botafogo como maior contratação da história do futebol brasileiro, garantiu que não há obrigatoriedade de saída do jogador para a Europa. No contrato, ficou acordado que o atleta poderá deixar o clube carioca rumo ao Lyon, outro time de John Textor, no meio deste ano ou no início de 2025.

"Esse tema do contrato é complexo. Existe? Sim. Mas não podemos falar porque está em segredo. Mas não é que ele tem a obrigatoriedade. Ele pode escolher se vai ou não", declarou Thiago Reggiani, agente de Luiz Henrique, em entrevista ao 'ge'.

"Vale destacar que não há uma obrigatoriedade para o Luiz ir para o Lyon no meio do ano", garantiu.

Ele também fez questão de elogiar a postura do empresário americano John Textor, dono da SAF do Botafogo e responsável pela negociação: "A partir do momento em que o Textor entrou em contato, as tratativas avançaram rápido. Desde o início ele deixou claro que queria comprar o atleta e gostaria de saber o valor de venda".

Na visão do empresário, o fato do americano ter sido "agressivo e ágil" viabilizou o acordo, uma vez que, com os outros clubes, as negociações eram mais arrastadas. Além disso, Textor foi o principal responsável por fazer Luiz Henrique mudar de ideia e enxergar um retorno ao Brasil como positivo.