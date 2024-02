Damián Suárez em ação durante jogo do Getafe - Foto: Divulgação/Instagram @damiansuarez11

Damián Suárez em ação durante jogo do GetafeFoto: Divulgação/Instagram @damiansuarez11

Publicado 09/02/2024 18:02 | Atualizado 09/02/2024 18:06

Rio - Nesta sexta-feira, 9, o Botafogo oficializou a contratação do lateral-direito Damián Suárez , que estava no Getafe, da Espanha. Poucas horas depois do anúncio, o Glorioso publicou um vídeo com os lances do uruguaio. Confira abaixo:

Na mosca!



Alguns lances do novo lateral alvinegro. El Zorro neles! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/mWoptlLn4i — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 9, 2024

O lateral-direito é ídolo do Getafe e foi apelidado pelos torcedores de "lenhador". Damián passou nove temporadas nos Azulones e entrou em campo 295 vezes. Revelado pelo Defensor-URU, o uruguaio também atuou por Sporting Gijón-ESP e Elche-ESP.

Com a contratação, o Botafogo chegou a oito reforços para 2024. Além do lateral-direito, o Alvinegro também anunciou as contratações do goleiro John, dos zagueiros Alexander Barboza, Lucas Halter e Pablo, e dos atacantes Savarino, Jeffinho e Luiz Henrique.