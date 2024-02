Damían Suárez é o oitavo reforço do Botafogo em 2024 - Divulgação / Botafogo

Publicado 09/02/2024 15:22 | Atualizado 09/02/2024 18:26

Damián Suárez é o novo lateral-direito do Clube Mais Tradicional! Bienvenido, Zorro! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/lGT5lZ8ZxM — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 9, 2024 O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (9) a contratação do lateral-direito Damían Suárez. O uruguaio de 35 anos chega após rescindir seu contrato com o Getafe, da Espanha, e assina vínculo válido até o final de 2025 com o Alvinegro.

Damián Suárez chega ao Botafogo para solucionar um dos principais problemas do elenco alvinegro: a lateral direita. A posição era uma das prioridades do Botafogo nesta janela de transferências, e o uruguaio chega ao clube para assumir a titularidade. Além disso, terá papel importante no crescimento do jovem Mateo Ponte - que foi, inclusive, titular diante do Flamengo.

Damián Suárez era um ídolo no Getafe, da Espanha, onde, inclusive, recebeu o apelido de "Lenhador" pela torcida do clube. Por lá, passou nove temporadas e entrou em campo 295 vezes. Revelado pelo Defensor, ele também atuou por Sporting Gijón e Elche.

O uruguaio é o oitavo reforço do Botafogo para a temporada. Além do lateral-direito, o Alvnegro também acertou as contratações do goleiro John, dos zagueiros Alexander Barboza, Lucas Halter e Pablo, e dos atacantes Savarino, Jeffinho e Luiz Henrique.