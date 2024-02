Mateo Ponte - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/02/2024 23:46

Rio - A derrota para o Flamengo por 1 a 0 na última quarta-feira, 7, marcou a estreia de Mateo Ponte com a camisa do Botafogo em 2024. Nesse sentido, o lateral-direito se manifestou na noite desta quinta, 8, para lamentar o resultado, mas também para comemorar os minutos com a camisa do Glorioso na nova temporada.

"Não foi o resultado esperado, mas isto está apenas começando. Feliz por somar minutos novamente, obrigado ao nosso povo pelo apoio incondicional! Vamos para um ótimo 2024, Fogo", escreveu Mateo.

Promessa do futebol uruguaio, Mateo Ponte chegou ao Botafogo no meio de 2023. No entanto, teve pouco espaço e disputou apenas duas partidas - nenhuma delas como titular.