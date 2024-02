Eduardo Baptista, influenciador conhecido como "Gol do Rayo" - Arquivo Pessoal

Publicado 08/02/2024 22:31

Rio - A equipe de Fut 7 do Botafogo anunciou nesta quinta-feira (8), nas redes sociais, a contratação do influenciador Eduardo Baptista, conhecido na web como "Edu Gol do Rayo". No entanto, horas depois, o criador de conteúdo focado em apostas esportivas revelou que a diretoria da modalidade entrou em contato para desfazer o acordo.

O anúncio da contratação provocou revolta em dezenas de torcedores devido à uma polêmica antiga. Eduardo, no início de 2023, quando o futebol brasileiro foi alvo de uma operação sobre manipulação de resultados, afirmou conhecer dois jogadores titulares envolvidos no esquema. O Botafogo sequer foi citado na Operação Penalidade Máxima e nenhum atleta do clube teve participação comprovada.

No acordo entre Botafogo Fut 7 e Eduardo, estava previsto que o influenciador faria uma série em seu canal na plataforma YouTube. O apostador profissional, que chegou a treinar um dia antes com o time, lamentou a situação em vídeo gravado: "Se eu falar que não fiquei chateado é mentira. Mas vida que segue."

Edu "Gol do Rayo" (apelido por ser torcedor do Rayo Vallecano, da Espanha), no entanto, confirmou que, logo assim que recebeu a negativa do Botafogo, acertou sua ida para outro clube de Fut 7 - ainda não revelado.