08/02/2024

Rio - Técnico do Botafogo, Tiago Nunes foi cauteloso ao analisar a derrota por 1 a 0 no clássico contra o Flamengo, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Em entrevista coletiva, o comandante alvinegro citou o erro no fim - saída errada de Gatito Fernández no gol de Léo Pereira - e lembrou a realidade do elenco no começo da temporada.

"Por mais que o gol balize as avaliações, eu não vou considerar esse erro no último minuto para avaliar todo o trabalho que foi desenvolvido por quase 100 minutos. A gente, taticamente, fez partida muito equilibrada. Mas é muito vazio ficar repetindo os mesmos argumentos para justificar esse detalhe do gol no final. Foi um gol de bola parada hoje, outro contra o Nova Iguaçu, em que falta atenção, falta concentração", disse Tiago Nunes.

O Botafogo foi superior na primeira etapa, teve boas oportunidades com Tiquinho Soares, Júnior Santos e Marlon Freitas, mas recuou na segunda etapa e sofreu com a pressão do Flamengo. Em meio aos elogios quanto ao jogo, o técnico lembrou da reestruturação do elenco.

"A gente fez um jogo muito bom. Dentro do contexto do adversário, de preparação, da época do ano e do quanto a gente está transformando o time ao longo dos dias. A gente está construindo uma equipe e nesse processo a gente enfrentou uma equipe que está mais avançada que a nossa. Tem uma sequência muito maior que a nossa com os mesmos jogadores e o mesmo treinador. A gente fala muito em justiça no futebol. Hoje, era um jogo, se as coisas dessem errado, minimamente para empate. A única chance que o Flamengo teve, fez gol."

Na tabela de classificação do Cariocão, o Botafogo aparece com 11 pontos somados e na terceira colocação. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), contra o Volta Redodna, fora de casa.

Confira outros temas abordados por Tiago Nunes:

Criatividade no ataque:

"Temos uma média de sete chances criadas por jogo no Carioca, então criamos mas não estamos conseguindo finalizar. Hoje também não conseguimos fazer o Flamengo criar. Foi um jogo de equipes que se equivalem. Estamos trabalhando, temos bastante o que evoluir ainda. As subscrições foram buscando um time mais ofensivo, coloquei o Eduardo para ser um meia criativo, o Junior tem mais capacidade física para ser o homem da última linha. Claro que tem margem de crescimento, é um processo. Mas o jogo de hoje mostra que não estamos tão distante das principais equipes do Brasil."

Damián Suárez chegando para reforçar a lateral direita:

"A gente precisa ter um processo contínuo de formação de jogadores. Quando você traz um jogador com essa bagagem, você não só agrega qualidade, mas ajuda na formação dos jovens. Eu falei mais cedo do Mateo Ponte, que é um jovem, e agora você tem um jogador da mesma nacionalidade com experiência na mesma posição que vai ajudar na formação dele. É um processo de continuidade, de formação. Você tem jogos que a pitada de experiência faz diferença."

Victor Sá com poucos minutos

"Eu discordo que ele não foi aproveitado. Ele entrou com um papel tático no fim do jogo para ajudar o Mateo Ponte, que estava com cãibras, no fim na marcação ao Bruno Henrique. Entrou com pouco tempo, então tem esse olhar popular de que não aproveitado. A gente não pode olhar só para o passado, tem que olhar também o momento. E eu estou aqui para julgar o momento. O do Júnior Santos é muito bom. Tem uma característica técnica diferente, mas traz um energia física e competitiva muito grande."