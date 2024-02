Du Queiroz defende atualmente o Zenit, da Rússia - Divulgação / Zenit

Rio - O Botafogo entrou na briga com o Vasco pela contratação do volante Du Queiroz, ex-Corinthians. O Glorioso, inclusive, já apresentou uma proposta ao Zenit, da Rússia, pelo jogador de 24 anos. A informação foi dada pelo jornalista Joel Silva.

Assim como o Vasco, o Botafogo sabe que o Zenit não facilitará a negociação. Os russos só pretendem liberar Du Queiroz mediante uma boa compensação financeira.

Nos últimos dias, o Glorioso assinou um pré-contrato com Allan, que também atua como volante. No entanto, o Al-Wahda, dos Emirados Árabes, dificulta a liberação imediata do jogador, que deve chegar somente em julho.

Revelado pelo Corinthians, Du Queiroz pertence ao Zenit desde junho de 2023. O volante fez 16 partidas no clube russo, e marcou um gol.