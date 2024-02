Victor Sá está nos planos do Botafogo para 2024, que não tem interesse em negociá-lo neste momento - Vítor Silva/ Botafogo

Victor Sá está nos planos do Botafogo para 2024, que não tem interesse em negociá-lo neste momentoVítor Silva/ Botafogo

Publicado 07/02/2024 14:03

Rio - Atacante do Botafogo , Victor Sá tem proposta do futebol russo e pode deixar o clube. O Alvinegro, entretanto, conta com o jogador para esta temporada. De acordo com o 'ge', ele já deixou claro o desejo de retornar à Europa, e isso está pesando na possibilidade de saída.

Mesmo com a chegada de reforços para o setor - Jeffinho, Savarino e Luiz Henrique -, o Botafogo não deseja negociar por se tratar de um jogador importante e titular. O clube, inclusive, não se manifestou sobre o tema.

O atacante, de 29 anos, estará no banco de reservas no clássico com o Flamengo nesta quarta-feira (7), às 21h30, no Maracanã. O titular será Júnior Santos.

Victor Sá está no Botafogo desde 2022, mas soma passagens pela Áustria, Alemanha e nos Emirados Árabes. No clube carioca, entrou em campo 89 vezes, marcou dez gols e deu cinco assistências.