Luiz Henrique - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 07/02/2024 10:41 | Atualizado 07/02/2024 10:44

Rio - O Botafogo terá novidades na equipe titular para o clássico com o Flamengo, nesta quarta-feira (7), às 21h30, no Maracanã. Recém-contratado, o atacante Luiz Henrique iniciará o duelo entre os 11 principais, de acordo com o 'ge'. Além dele, Mateo Ponte deve começar a partida na lateral direita.

A dupla irá entrar em campo pela primeira vez nesta temporada. O jovem uruguaio, que se reapresentou nesta semana após disputar o Torneio Pré-Olímpico, é o único lateral-direito de ofício à disposição.

No meio-campo, Tiago Nunes optará por três volantes e, com isso, Eduardo ficará no banco de reservas. Os titulares serão Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê.

O Botafogo é o atual vice-líder do Campeonato Carioca, com 11 pontos, atrás somente do Fluminense. O campeão e o vice da Taça Guanabara tem vantagem do empate nas semifinais do Estadual.

Provável escalação do Botafogo para o clássico: Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares.