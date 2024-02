Luiz Henrique - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 07/02/2024 09:30 | Atualizado 07/02/2024 09:42

Rio - Contratado pelo Botafogo para a temporada e com vínculo até dezembro de 2028, Luiz Henrique tem a expectativa de atuar futuramente pelo Lyon ou pelo Crystal Palace, clubes europeus que também são administrados por John Textor. O empresário Amaury Nunes falou sobre a situação e explicou que o retorno do brasileiro para o Velho Continente dependerá de um acordo entre o Alvinegro e o clube francês.

"Não existe um prazo. Existe uma cláusula que foi colocada dentro do contrato, a nosso pedido e do Luiz, para que ele possa ir para o Lyon caso haja interesse do jogador e do Lyon e, obviamente, entendendo o momento do Botafogo. É uma cláusula de muito respeito de ambas as partes, não é uma obrigação que ele tenha que ir para o Lyon no meio do ano ou em janeiro. Será entender o momento dos dois clubes, do Luiz, e aí saber tomar uma decisão. O contrato é com o Botafogo e ele fará o melhor possível para ajudar o Botafogo", afirmou em entrevista ao jornalista Jorge Nicola.

Em sua apresentação ao Botafogo, Luiz Henrique deixou claro que seu foco é o Botafogo. O atacante tratou uma possível volta para a Europa como algo fora da sua prioridade no momento.

"Eu tenho contrato com o Botafogo, estou pensando somente no clube. Eu tenho o objetivo de construir uma história aqui. Depois lá para frente, podemos falar sobre um possível retorno ao futebol europeu", disse o camisa 99.