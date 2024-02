Rafael em ação durante treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Rafael em ação durante treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 07/02/2024 16:53 | Atualizado 07/02/2024 16:54

Rio - O lateral-direito Rafael acompanhou junto com a família o jogo de basquete entre Botafogo e Flamengo no Ginásio Oscar Zelaya, em General Severiano. Por meio de uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 7, ele celebrou a oportunidade de ter ido à partida e elogiou o projeto do Glorioso.

"Que experiência maravilhosa ontem. O resultado não veio, mas vi que o projeto em construção está sendo feito. Já querendo ir no próximo. Meus filhos amaram", escreveu Rafael, que é torcedor de infância do Botafogo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Dasilva (@orafa2)

O Botafogo, contudo, saiu de quadra derrotado na partida, que era válida pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O Flamengo venceu o Alvinegro pelo placar de 102 a 78.

SITUAÇÃO DE RAFAEL

O lateral-direito está reta final de recuperação e já treina com elenco do Botafogo . Rafael ainda tem algumas limitações de contato e não tem condições de jogo, mas tudo dentro do previsto. A expectativa do clube é de um retorno ainda em fevereiro.

O jogador não entra em campo desde o dia 31 de julho. Na ocasião, ele sofreu grave lesão no joelho esquerdo e precisou de uma cirurgia para corrigir um problema no tendão patelar.