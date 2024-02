Rafael, lateral-direito do Botafogo - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 06/02/2024 14:09

Rio - O Botafogo iniciou sua semana de treinamentos com boas notícias. Além de Luiz Henrique e Pablo, novos reforços, o lateral-direito Rafael, que está em fase final de recuperação da lesão no joelho esquerdo, também participou das atividades com o restante do elenco no Espaço Lonier.

Rafael ainda tem algumas limitações de contato e não tem condições de jogo, mas tudo dentro do previsto. A expectativa do clube é de um retorno ainda em fevereiro. O camisa 2, que chegou a treinar nas férias no Estádio Nilton Santos, se juntará a Mateo Ponte como opção para a lateral-direita.

Rafael não entra em campo desde o dia 31 de julho, quando sofreu grave lesão no joelho esquerdo e precisou de uma cirurgia para corrigir um problema no tendão patelar. O jogador tem contrato com o Alvinegro até dezembro.