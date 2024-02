Allan - Divulgação / Al-Wahda

Publicado 06/02/2024 12:57 | Atualizado 06/02/2024 13:11

Rio - O Botafogo segue otimista pela chegada imediata de Allan. O Alvinegro acertou um pré-contrato com o volante, nesta última segunda-feira (5), mas esbarra na liberação do Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, para contar com o jogador neste início de temporada, segundo o "ge".

O Al-Wahda não deseja abrir mão do jogador antes do término do contrato. Allan tem vínculo com o clube dos Emirados Árabes Unidos até 30 de junho deste ano e, por isso, já estava livre para assinar um pré-contrato com outro clube - o que foi feito com o Botafogo.

Allan é uma das referências do Al-Wahda. O brasileiro é capitão da equipe que, recentemente, perdeu outro jogador. Por essas questões esportivas, o clube não deseja se desfazer de mais um atleta sem reposição. O Botafogo, por outro lado, tenta convencer e se dispõe a pagar uma compensação financeira.

O Al-Wahda está em sexto lugar no Campeonato Emiradense e longe da disputa pelo título. Allan, que tem influência interna, tentará convencer o clube a liberá-lo. O Botafogo deseja contar com o jogador já na fase prévia da Libertadores, nos dias 21 e 28 de fevereiro.

Caso não consiga a liberação, o volante só poderia atuar pelo Botafogo a partir de 10 de julho, quando abre a segunda janela de transferências internacionais no Brasil. O Alvinegro corre contra o tempo para conseguir a chegada imediata do jogador.

Revelado no Vasco, Allan defende o Al-Wahda desde 2022. O volante, de 33 anos, já teve passagens por Udinese e Napoli, da Itália, e Everton, da Inglaterra, além de convocações para a seleção brasileira entre 2018 e 2020.