Pablo com o uniforme de treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Pablo com o uniforme de treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 05/02/2024 16:13

atuou pelo Flamengo na competição. Por outro lado, fica à disposição do Alvinegro nas demais competições - Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Rio - O nome do zagueiro Pablo, reforço do Botafogo para 2024 , foi publicado tanto no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF, quanto no Bira (Boletim Informativo de Registro de Atletas), da Ferj. Apesar disso, o jogador não poderá defender o Glorioso no Campeonato Carioca , pois já. Por outro lado,- Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

Pablo foi anunciado como reforço do Botafogo na noite da última sexta-feira, 2. O atleta pertence ao Flamengo e ficará emprestado ao Glorioso até o fim da temporada 2024.

Cabe mencionar que o empréstimo será sem custos para o Botafogo e sem opção de compra. Além disso, ficou acordado que os dois clubes dividirão os salários do jogador ( clique aqui e saiba mais ).

O zagueiro estava no Flamengo desde 2022, mas não conseguiu se firmar no time. No total, Pablo entrou em campo em 47 jogos e deu uma assistência. Ele fez parte do elenco campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022.