Pablo, zagueiro do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 01/02/2024 12:44

Até o momento, Pablo atuou em apenas um jogo do Campeonato Carioca. Após ficar de fora da viagem do grupo principal aos Estados Unidos, ele foi titular no time formado majoritariamente por garotos no empate em 0 a 0 com a Portuguesa, no último sábado (27), em Natal.

Nos últimos dias, Pablo despertou interesse de alguns clubes brasileiros. Além do Botafogo, ele esteve também na mira do Corinthians, mas as conversas acabaram não avançando. O Santos também tentou o jogador, com direito a ligação do técnico Fábio Carille, mas sem sucesso. O zagueiro e seus representantes viram o Botafogo como um destino melhor neste momento.



Pablo chegou ao Flamengo em 2022, mas jamais conseguiu conquistar os torcedores. No total, ele entrou em campo em 47 jogos e deu uma assistência. Fez parte do elenco que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022.