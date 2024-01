Luiz Henrique - Divulgação / Betis

Luiz HenriqueDivulgação / Betis

Publicado 31/01/2024 15:30

Rio - Após alguns dias de uma novela estendida, o empresário de Luiz Henrique, Thiago Cruz Reggiani, confirmou o acerto do atacante com o Botafogo. O agente citou detalhes contratuais e minimizou o acordo envolvendo uma ida futura do brasileiro para o Lyon. algo que teria atrasado a conclusão do negócio.

"O que posso assegurar é que a compra de Luiz Henrique está sendo realizada pelo Botafogo, assinará um contrato de cinco anos e que por sinal será a maior compra da história de um clube brasileiro. Quaisquer especulações sobre transferências futuras para clubes europeus são apenas conjecturas, e não refletem a realidade atual da situação. Ele será jogador do Botafogo", afirmou em entrevista à "ESPN".

A transferência de Luiz Henrique, que estava no Betis, foi fechada pelo grupo Eagle Football Holdings, de John Textor. A operação envolve 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 106,6 milhões). Thiago Cruz Reggiani citou que a ligação do Lyon e do Crystal Palace com o empresário pode resultar em futuras transferência, mas que isso não é uma prioridade para o brasileiro.

"Obviamente, John Textor, além de ser o proprietário do Botafogo, também possui participações em outros clubes na Europa. Portanto, embora haja a possibilidade teórica de movimentações futuras envolvendo Luiz Henrique e esses clubes, qualquer decisão a respeito seria uma prerrogativa de John Textor, os respectivos clubes e jogador", concluiu.