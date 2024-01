Marlon Freitas, do Botafogo, em ação no empate com a Portuguesa pelo Campeonato Carioca - Vitor Silva/Botafogo

Marlon Freitas, do Botafogo, em ação no empate com a Portuguesa pelo Campeonato CariocaVitor Silva/Botafogo

Publicado 30/01/2024 23:41

Rio - Em mais um compromisso no início de temporada visando entrosar o time com as novas contratações, o Botafogo não foi bem diante de sua torcida no Estádio Nilton Santos e ficou apenas no empate em 1 a 1 com a Portuguesa pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. O gol do Alvinegro foi marcado pelo atacante Tiquinho Soares, ainda na primeira etapa, enquanto a Lusa deixou tudo igual com Anderson Rosa logo nos primeiros minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Glorioso chegou ao 10 pontos somados na tabela de classificação do Cariocão, enquanto a Lusa soma oito. O próximo compromisso do Alvinegro será no sábado, contra o Nova Iguaçu, em Brasília.

O jogo

Este foi mais um dos testes do técnico Tiago Nunes usando a equipe que entender ser a mais próxima da ideal para o início de 2024. Em campo, o Botafogo pouco deixou a Lusa trabalhar na primeira etapa, pressionou na zona de ataque desde o apito inicial e contou com brilho da principal estrela do elenco.



Para desencantar e dar moral, Tiquinho Soares marcou pela primeira vez na temporada. Aos 24 minutos, Eduardo cobrou falta na segunda trave, Lucas Halter desviou para o meio da pequena área e o camisa nove apareceu para completar no canto esquerdo do goleiro Dida.



O primeiro tempo do duelo foi marcado por uma alteração tática por parte de Tiago Nunes. Tchê Tchê, volante de ofício, fechou a linha de defesa como lateral-direito e deu mais liberdade para Victor Sá, atacante que vinha desempenhando tal função. A notícia ruim ficou pela lesão do lateral-esquerdo Marçal, que foi substituído por um problema na panturrilha.



Na volta do intervalo, o Botafogo voltou com a mesma postura, explorando a força principalmente nas inversões de jogada e desperdiçou boas oportunidades. Na bola aérea, a Portuguesa aproveitou erro de marcação e deixou tudo igual.



Aos nove minutos, um ataque depois de boa chegada do Botafogo com finalização de Tchê Tchê, Wellington Cézar cruzou com precisão e encontrou Anderson Rosa nas costas do volante do Botafogo. O camisa sete da Zebra da Ilha do Governador desviou com categoria no canto direito de Gatito Fernández e deixou tudo igual.



Depois do gol de empate sofrido, o Botafogo perdeu potência em seu jogo e, mesmo com a Lusa retraída, pouco conseguiu assustar a meta defendida por Dida. Tiago Nunes mexeu em peças, colocando Savarino e Júnior Santos para dar mais mobilidade ao ataque, mas não conseguiu furar o bom bloqueio armado pelo técnico João Carlos Ângelo, que segurou o empate fora de casa.

Ficha técnica



Botafogo 1 x 1 Portuguesa-RJ

Local: Estádio Nilton Santos

Data e hora: 30/1 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Bruno Mota Correia

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thayse Marques Fonseca



Gols: Tiquinho Soares 24'/1ºT (BOT); Anderson Rosa 9'/2ºT (POR)



Cartões amarelos: Jeffinho, Tiquinho Soares, Tchê Tchê, Lucas Halter e Alexander Barboza (BOT); Rodolfo Filemon e Anderson Rosa (POR)



BOTAFOGO: Gatito Fernández; Danilo Barbosa, Lucas Halter e Alexander Barboza; Victor Sá (Savarino), Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo (Newton) e Marçal (Hugo); Jeffinho (Júnior Santos) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento). Técnico: Tiago Nunes.



PORTUGUESA: Dida; Ronaldo, Diego Guerra, Rodolgo Filemon e Pará; Wellington Cézar, Nenê Bonilha (Coppetti), Romarinho (Elicley) Anderson Rosa (Vinícius Garcia) e João Paulo; Patrick Carvalho (Breno). Técnico: João Carlos Ângelo.