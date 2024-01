Tiago Nunes é o técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 30/01/2024 20:42

Rio - O Botafogo está escalado para enfrentar a Portuguesa no Estádio Nilton Santos, às 21h30 desta terça-feira, 30, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Para a partida, o Alvinegro terá o retorno dos jogadores que tem sido titulares neste início de temporada. A única exceção é Marçal, que perdeu o jogo passado por causa de um desconforto muscular.

Dessa forma, Tiago Nunes definiu o Botafogo com: Gatito Fernández; Danilo Barbosa, Lucas Halter e Alexander Barboza; Victor Sá, Tchê Tchê, Marlon Freitas e Marçal; Eduardo, Jeffinho e Tiquinho Soares.

Uma novidade no banco de reservas é a presença de Kayque. O volante bons momentos em 2022, mas sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisou passar por cirurgia naquele ano. Em 2023, perdeu espaço e disputou apenas duas partidas.

Em tempo: a partida terá transmissão da Band (TV aberta), da BandSports (canal fechado) e do canal GOAT (YouTube).