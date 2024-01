Treino do Betis contou com a presença de Luiz Henrique, que ainda negocia com o Botafogo - Reprodução de vídeo

Treino do Betis contou com a presença de Luiz Henrique, que ainda negocia com o BotafogoReprodução de vídeo

Publicado 30/01/2024 10:13

o atacante "cumpre a sua rotina habitual", segundo o jornal espanhol ABC de Sevilha.

Luiz Henrique treinou com o elenco principal do Betis nesta terça-feira (30). Sem ainda ter dado o 'sim' para o Botafogo , segundo o jornal espanhol ABC de Sevilha.

Luiz Henrique e Botafogo se reuniram na segunda (29), mas ainda não houve um acordo. Uma nova conversa nesta terça pode ser decisiva. A SAF alvinegra e o Betis já acertaram a negociação, que agora depende do atacante para ser concretizada.



O jogador tem o desejo de permanecer na Europa e os moldes da negociação, com um contrato de cinco anos com o Botafogo não agradaram. Dono de 90% da SAF, John Textor garantiu que ele ficará pelo menos essa temporada no Brasil.



Por isso, o estafe de Luiz Henrique quer garantias contratuais de que ele vá para o Lyon após um curto período no Glorioso.



Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique se transferiu para o Betis no meio de 2022 e, após bom início, teve mais dificuldade para se firmar na atual temporada, o que fez o clube espanhol querer negociá-lo. Após Flamengo e Fluminense não conseguirem comprá-lo, o Botafogo venceu a concorrência do RB Leipzig, da Alemanha.