Igor Jesus assinou pré-contrato com o BotafogoDivulgação

Publicado 29/01/2024 21:30

Rio - O Botafogo tem um pré-contrato assinado com o atacante Igor Jesus para junho deste ano. O jogador, que atualmente defende o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, acertou com o Alvinegro sua transferência com vínculo de quatro temporadas, mas agora a SAF comandada por Textor busca a liberação imediata.

Internamente, o cenário é encarado como complicado, tendo em vista a postura do clube, que tem contrato com Igor Jesus até junho. O atacante de 22 anos tinha outras propostas, mas optou pelo projeto do Glorioso. As informações são da "Tupi".

Igor Jesus foi revelado na base do Coritiba e negociado com o Shabab Al Ahli em 2020. Nos Emirados Árabes, o jogador marcou 30 gols e deu 13 assistências em 75 jogos.