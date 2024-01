Abner, ex-lateral do Athletico - Divulgação

Publicado 30/01/2024 13:06 | Atualizado 30/01/2024 13:07

Rio - Enquanto negocia os últimos detalhes da contratação de Luiz Henrique, o Botafogo pode ter outro jogador do Betis chegando em breve. Segundo o jornalista espanhol Adrian Moreno, o lateral-esquerdo Abner, ex-Athletico-PR, foi oferecido ao Glorioso.

Além do Botafogo, o São Paulo também recebeu o nome de Abner em sua mesa. Apesar da intenção do Betis em negociá-lo, a contratação é considerada difícil, já que ele não tem o desejo de deixar a Espanha.

Uma composição entre as negociações por Abner e Luiz Henrique não está descartada. A Eagle Football e John Textor pensam na possibilidade, mas o modelo de negócio é considerado difícil.

No Brasil, Abner viveu seu momento de maior destaque com a camisa do Athletico-PR, que o negociou com o Betis em 2022. Desde então, disputou 38 jogos pelo time espanhol.