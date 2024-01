Luiz Henrique em ação pelo Betis contra o Barcelona - AFP

Publicado 29/01/2024 11:50

Rio - O futuro de Luiz Henrique e o seu acerto com o Botafogo deverão ser definidos nesta segunda-feira. De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo" haverá uma reunião entre John Textor e os agentes do brasileiro para fechar a operação.

O Real Betis acompanha a situação e deseja um desfecho rápido de transferência. O clube espanhol aceitou a proposta de 16 milhões de euros, mais quatro milhões de euros em metas, (no total algo em torno de R$ 106,6 milhões). A equipe de Sevilha pretende realizar as contratações de um centroavante e um lateral-esquerdo ainda nesta janela de transferências, que fecha no dia 2 de fevereiro na Espanha.

O staff de Luiz Henrique deseja uma garantia contratual da Eagle Football Holdings, grupo de Textor, de que o atacante irá defender o Lyon posteriormente. Revelado pelo Fluminense, o atacante se transferiu para o Betis no meio de 2022. O Botafogo venceu a concorrência do RB Leipzig, da Alemanha, e do Flamengo para contratá-lo. O próprio Fluminense e o Corinthians demonstraram interesse em Luiz Henrique, mas já tinham desistido.