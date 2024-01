Diego Costa vestiu a camisa do Botafogo em 2023 - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 29/01/2024 10:47

São Paulo - O técnico Abel Ferreira solicitou a chegada de um atacante experiente ao Palmeiras, e um dos nomes que está em pauta é o de Diego Costa, ex-atacante do Botafogo , de acordo com a 'ESPN'. Em coletiva, o português reforçou a necessidade de contratar um centroavante que conheça o futebol brasileiro.

"Se sair um centroavante, precisamos de outro. Queria alguém que conhecesse o futebol brasileiro, que dominasse o futebol daqui, que nos desse experiência, porque meninos já temos muitos e bons", ponderou Abel Ferreira.

Diego Costa chegou ao Botafogo na segunda janela de transferências de 2023, para ser 'sombra' de Tiquinho Soares. No período, marcou três gols em 15 partidas.

Atualmente, está fazendo pré-temporada por conta própria em Madri para se manter em forma. Segundo pessoas próximas, ele está motivado com a possibilidade de seguir no futebol brasileiro, principalmente se for no Palmeiras, clube que torce desde a infância.

Na Europa, Diego Costa foi destaque com as camisas de Atlético de Madrid e Chelsea. Já no Brasil, teve passagens mais discretas, tanto pelo Botafogo, quanto pelo Atlético-MG.