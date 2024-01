Igor Jesus - Divulgação

Publicado 29/01/2024 10:00 | Atualizado 29/01/2024 11:06

Rio - O atacante Igor Jesus, que atua pelo Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, será jogador do Botafogo. O empresário Jefferson Batista confirmou o acerto, porém, a liberação antecipada do atleta é considerada difícil. As informações são do jornalista Jorge Nicola.

Igor Jesus, de 22 anos, é um sonho antigo do Botafogo. O clube carioca o procurou no começo do ano passado, mas não houve acerto. Ele tem vínculo com a equipe árabe até junho de 2024 e caso não aconteça uma liberação só irá se apresentar ao Alvinegro no segundo semestre.

Revelado pelo Coritiba, o atacante Igor Jesus foi negociado em 2020 ao Shabab Al-Ahli. Nos Emirados Árabes, fez 30 gols e deu 13 assistências em 70 partidas. O Botafogo venceu concorrência do Atlético-MG para o acerto.