Tiago Nunes é o técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Tiago Nunes é o técnico do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 27/01/2024 20:50 | Atualizado 27/01/2024 20:50

Rio - O técnico Tiago Nunes analisou a vitória do Botafogo sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos , neste sábado, 27, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Durante a coletiva, o treinador disse que o Alvinegro fez "um jogo suficiente" para sair com o triunfo e também comentou a rodagem de elenco. Tiago quer dar minutos e oportunidades para todos neste início de 2024.

"De forma geral, a gente fez um jogo suficiente para vencer o Sampaio Corrêa. Mais uma vez, alternamos toda a equipe, pensando no processo de preparação. Foi o quarto jogo oficial da temporada, e o segundo de cada equipe, ainda em busca de tempo de preparação. Nesse intervalo entre jogos, conseguimos trabalhar a equipe que não jogou. Então, vamos de uma forma muito criativa e através de um planejamento muito fiel dar carga de rodagem, de trabalho, de minutos, de preparação física, técnica e tática para todos os jogadores", disse Tiago.

"Então, em termos de preparação foi um ótimo trabalho, um ótimo treino, um ótimo jogo nesse sentido. Claro que temos uma série de fatores para melhorar, mas tem que considerar e contextualizar que foi, mais uma vez, jogou uma equipe que tem poucos minutos junto. Alguns com primeira ou segunda chance como titulares. Esse foi um dos propósitos, dar minutos para todos os jogadores. Aqueles que não jogaram no ano passado e nos anos anteriores, que pudessem ter oportunidade de mostrar sua capacidade, seu potencial. Não tem nenhuma máquina da verdade melhor que o campo de futebol, ali dentro o atleta demonstra sua capacidade. Esse é o objetivo principal", completou.

As as vaias da torcida para alguns jogadores também foram tema da entrevista coletiva de Tiago Nunes. Por causa da reta final de 2023, a relação entre time e torcida ficou mais estremecida, e Marçal e Marlon Freitas são os principais alvos dos alvinegros.

"Eu acredito que a gente vive num sistema livre e democrático, em que cada um tem o direito de falar o que quiser até o limite de onde começa a liberdade do próximo. Sabemos que existe uma cultura que quem paga seu ingresso tem o direito de falar o que quiser para quem quiser. A gente, que vive no futebol há muitos anos, acabou aceitando e vive essa normalização. Agora, meu vínculo com os atletas é um vínculo de muita lealdade, de muita clareza. Eu não me deixo influenciar por nenhuma ação externa para escalar um jogador ou para manter um jogador", ressaltou Tiago Nunes.

"Eu tenho as minhas convicções em relação ao que imagino em termos de qualidade de jogo. Vou tentar potencializar o máximo os jogadores para que uma organização coletiva que funcione e que nos aproxime de vencer, independente dos nomes. Infelizmente, o treinador é um anti-herói. Ele frustra as milhares de escalações que existem pelo mundo. Nos botequins, na imprensa, dentro do próprio clube. O treinador nunca agrada há todo mundo. Já falei para os atletas (Marçal e Marlon Freitas) que a confiança é total. Não vai ser a vaia momentânea que vai me fazer mudar as convicções. A gente conta com os jogadores, são importantes têm um papel importante de liderança dentro do próprio grupo e vamos com eles até o final, concluiu.