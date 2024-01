Diego Costa vestiu a camisa do Botafogo em 2023 - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 27/01/2024 13:50

São Paulo - O centroavante Diego Costa, ex-jogador do Botafogo , foi oferecido ao Palmeiras. O clube paulista, porém, sequer abriu conversas com os representantes do atleta e descarta a contratação, de acordo com o 'ge'.

Leila Pereira, a presidente do Palmeiras, acredita que Diego Costa não se encaixa no perfil do clube, principalmente por causa da idade - 35 anos. Nas últimas temporadas, o Verdão tem focado em jogadores de 24 a 26 anos.

Além disso, a diretoria palmeirense pensa que Diego Costa não conseguiu se firmar em nenhum clube no Brasil - Atlético-MG e Botafogo - devido a problemas de relacionamento. Portanto, não seria um nome ideal para o elenco.



Outro motivo foi a baixa efetividade de gols recentemente. Diego Costa entrou em campo 66 vezes nas três últimas temporadas e marcou somente 11 gols.