Jefferson Savarino é o novo camisa 10 do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/01/2024 14:56 | Atualizado 26/01/2024 15:08

Rio - Uma das principais contratações do Botafogo até o momento para 2024, o atacante Jefferson Savarino foi apresentado na tarde desta sexta-feira (26), no Estádio Nilton Santos. Novo camisa 10 do Glorioso, o venezuelano, que estava no Real Salt Lake, dos Estados Unidos, celebrou a chegada ao novo clube e comentou sobre sua versatilidade para ajudar o time comandado por Tiago Nunes.

"Agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade. Estou muito feliz de ter estar aqui, e agradecer ao Botafogo pela força que fizeram para me trazer. Que essa passagem seja muito bem-sucedida", disse o jogador.

Savarino é ponta-direita de ofício, brilhou assim em sua passagem pelo Atlético-MG (com 22 gols e 22 assistências em 99 jogos), mas também pode ser utilizado no meio-campo, como vinha atuando na Major League Soccer. Atualmente, o Botafogo tem Eduardo no time titular e busca alternativas para o setor.

"Isso vai ser falando com o treinador. Penso com o passar dos jogos, eu vou pegar o meu lugar. Sou um jogador que joga por fora ou por dentro, no ano passado joguei mais por dentro. Essas são minhas características. A torcida do Botafogo pode esperar isso de mim", destacou o jogador.

O novo camisa 10 do Alvinegro já está à disposição de Tiago Nunes e foi relacionado para a partida deste sábado (27), contra o Sampaio Corrêa, pela quarta rodada do Cariocão . Sobre o comandante, o jogador revelou conversas antes da assinatura e importância disso para o desfecho positivo. Ele custou aos cofres do Botafogo 2,7 milhões de dólares (cerca de R$ 13 milhões na cotação atual).

"Ele me transmitiu muita confiança, por isso que tomei a decisão de vir. Para mim, isso é muito importante. E ele me recebeu da melhor maneira, com boa comunicação. Isso é importante para ter minha adaptação muito fácil."

Confira outras respostas de Savarino em sua apresentação:

Missão no Botafogo:

"Eu venho complementar tudo que o Botafogo vem fazendo nos últimos dois anos. Dar meu futebol e o que eu sei fazendo dentro de campo. Junto com meus companheiros, quero cumprir o que o Botafogo quer. Temos muitos campeonatos pela frente. Estamos focados para ganhar todos os títulos pela frente."

Garçom:

"Sou um jogador que se tenho meu companheiro em melhor posição, trato que ele faça o gol. Se consigo fazer eu faço. Sempre gostei, desde menino. Escolhi a 10 por isso, joguei na Seleção, e no Real Salt Lake. Espero que seja muito bem-sucedido."