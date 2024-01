Luiz Henrique será reforço do Botafogo - CRISTINA QUICLER / AFP

Publicado 26/01/2024 13:56

Rio - Maior contratação da história do Botafogo , Luiz Henrique ainda não sabe por quanto tempo vestirá a camisa alvinegra. Em entrevista ao jornalista Paulo Vinícius Coelho, John Textor evitou estipular um prazo para que o jogador se transfira para o Lyon, da França, mas garantiu que ele estará à disposição durante toda participação do clube na Libertadores. Segundo Textor, a chance de retornar rápido à Europa foi importante para seduzir o atacante.

"É uma vantagem que estamos usando em contratações, porque a maior parte dos grandes atletas está focada na Europa. É uma especulação (seis meses no Botafogo) que, para mim, não faz nenhum sentido", declarou o dono da SAF alvinegra.

"Outros clubes estavam negociando com Luiz Henrique, mas não tinham a vantagem de garantir o retorno à Europa. Este foi um ponto chave, sim. Mas não foi o centro de nossa conversa. O jogador está muito interessado em jogar a Libertadores. É também uma grande motivação para ele. Luiz Henrique também está focado em conquistar um lugar na seleção brasileira. Quer vencer grandes torneios. Está claro, pela nossa conversa, que ele jogará em alto nível por todo o ano", completou.

Textor também criticou a postura da torcida alvinegra, que tem levado faixas ao estádio criticando o grupo Eagles.

"Se eles demonstrarem amor aos nossos jogadores, eles vão querer ficar. Se os jogadores receberem ódio, ninguém vai querer ficar conosco. Sem as oportunidades do grupo, jogadores deste nível não escolheriam o Botafogo e estariam no Flamengo", finalizou.

Para contratar Luiz Henrique, o Botafogo pagará 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões) ao Betis. Futuramente, o jogador será repassado ao Lyon, clube que também tem John Textor como acionista majoritário.