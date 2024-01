Jogadores do Botafogo comemoram gol em jogo contra o Madureira - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/01/2024 22:12

Rio - O jogo entre Botafogo e Nova Iguaçu, válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca, acontecerá em Gama, no Distrito Federal. Anteriormente marcada para o Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, a partida será disputada no Bezerrão.

A data e o horário do confronto, por outro lado, estão mantidos: sábado, 3 de fevereiro, às 16h. O jogo foi levado ao Distrito Federal pelo "Metrópoles Sports".

Cabe lembrar que, em 2023, o "Metrópoles Sports" levou duas partidas do Glorioso no Campeonato Carioca para Brasília: Botafogo x Boavista (vitória por 4 a 0); e Botafogo x Flamengo (derrota por 1 a 0). Na ocasião, ambas as partidas foram disputadas no Mané Garrincha.