Savarino é o novo camisa 10 do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 26/01/2024 16:27

Rio - Novo reforço do Botafogo, Savarino conversou com o zagueiro Igor Rabello antes de chegar ao Botafogo. Rabello é cria da base do Glorioso e jogou com o atacante venezuelano no Atlético-MG entre 2020 e 2022.

"Ele me mandou mensagem quando existiam rumores. Ele me falou: 'Sava, pode vir, vai ser feliz'. Ele me falou isso. Então, eu falei para ele: 'eu vou, mas você vai também'. Nós tivemos uma passagem muito boa pelo Atlético-MG, somos muito amigos. Sempre desejo o melhor para ele", contou Savarino, na entrevista coletiva de apresentação