Luiz Henrique em ação na partida entre Real Betis x Barcelona. O Betis foi derrotado por 4 a 2, mas o brasileiro deu duas assistências - CRISTINA QUICLER / AFP

Publicado 25/01/2024 17:20

Rio - Luiz Henrique deve defender o Botafogo pelo menos nos próximos seis meses. O Lyon, da França, entrou em acordo com o Real Betis, da Espanha, para contratar o jogador. O clube francês, que também pertence ao grupo do empresário americano John Textor, já negocia o empréstimo do brasileiro ao Alvinegro, segundo informações do "ge".

John Textor vê em Luiz Henrique uma boa oportunidade de investimento. Contratado pelo Real Betis em 2022 junto ao Fluminense por 8 milhões de euros fixos (cerca de R$ 44 milhões) em uma negociação que podia chegar a 13 milhões de euros (R$ 70 milhões), o jogador perdeu espaço e foi oferecido no mercado. O clube espanhol rejeitou as ofertas de empréstimo de Corinthians, Flamengo e Fluminense, e reforçou o desejo de vendê-lo.

O Betis pedia cerca de 18 milhões de euros para vender o brasileiro. O Flamengo chegou a acenar com uma oferta de empréstimo com opção de compra estipulada em 14 milhões de euros, mas sem sucesso. O RB Leipzig, da Alemanha, chegou a oferecer o valor dos espanhóis, mas o Lyon entrou na disputa e cobriu a proposta dos alemães.

O Lyon já atingiu o limite de quatro jogadores extracomunitários e, por isso, não poderá inscrever Luiz Henrique. Com isso, a ideia é mantê-lo dentro do grupo de John Textor e o empréstimo ao Botafogo surge como a melhor opção. O jogador deve ser repassado por seis meses, com chance de estender até o fim de 2024. A ideia é ter o brasileiro no Lyon na temporada 2024/25, que começa no meio deste ano.

Luiz Henrique foi revelado pelo Fluminense e fez parte da "Geração de Ouro" de Xerém. O jovem subiu para o profissional em 2020, disputou 120 jogos, marcou 14 gols e deu 13 assistências, além de ter conquistado a Taça Guanabara e o Carioca de 2022. Já pelo Real Betis, da Espanha, soma 63 jogos, quatro gols e 10 assistências.