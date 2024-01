John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/01/2024 16:11 | Atualizado 25/01/2024 16:11

Estados Unidos - Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor deve assistir ao amistoso entre Flamengo e Orlando City, no próximo sábado (27), às 15h (de Brasília), em Orlando. Segundo o presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, o empresário norte-americano disse que irá à Flórida para se encontrar com ele.

"Eu falo com ele sempre. Falei com ele anteontem, falei com ele hoje. Acho até que ele até está vindo para o jogo do Flamengo, vem ver o jogo comigo. Está nas Bahamas e acho que vem para cá (Orlando). Falei para ele vestir uma camisa do Flamengo (risos), mas vai vestir uma camisa da seleção brasileira", disse Landim em entrevista nesta quinta (25).

Desde que Textor assumiu o controle do futebol alvinegro, a relação com Rodolfo Landim é bastante amistosa. Nos últimos dias, o Glorioso chegou a fazer contato com a cúpula rubro-negra para debater a contratação do lateral-direito Matheuzinho , que teve negociação frustrada com o Corinthians recentemente. No entanto, Landim não revelou se o encontro com Textor tem a ver com o assunto.

Já no comando do Botafogo, John Textor teve negócios com o Flamengo em outras oportunidades. No início do ano passado, o norte-americano chegou a ir ao Ninho do Urubu para tentar a contratação de João Gomes para o Lyon, um de seus clubes. Porém, o volante acabou fechando com o Wolverhampton, da Inglaterra.