Wilson Manafá será transferido em definitivo, e o Granada receberá uma compensação financeira - Divulgação / Granada

Publicado 25/01/2024 11:45

Rio - Após ser anunciado oficialmente como reforço do Botafogo para a temporada deste ano, o lateral-direito Wilson Manafá jogará no Shangai Shenhua, da China, em 2024. O português será transferido em definitivo, e o Granada receberá uma compensação financeira. As informações são do portal espanhol 'Ideal'.

Botafogo segue no mercado em busca de um lateral-direito, já que a negociação com Manafá melou. O Alvinegro chegou a anunciá-lo, mas o Granada alterou os termos da negociação e, a partir disso, o clube carioca desistiu da contratação

A diretoria do Botafogo dava o acordo como certo. Inclusive, garante ter recebido toda a documentação necessária para oficializar a negociação, mas, de última hora, o clube espanhol solicitou a entrada de uma nova cláusula após acordo assinado.

Atualmente, no elenco, o Botafogo conta com Rafael, que se recupera de grave lesão sofrida em 2023, e Mateo Ponte, que está jogando o Torneio Pré-Olímpico com a seleção uruguaia, como opções para a lateral-direita.