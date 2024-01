Boavista comemora a vitória sobre o Botafogo em Saquarema - Divulgação/Boavista

Boavista comemora a vitória sobre o Botafogo em SaquaremaDivulgação/Boavista

Publicado 25/01/2024 15:04

Rio - O Boavista não perdoou o Botafogo após a vitória por 1 a 0 , nesta última quarta-feira (25), pela 3ª rodada da Taça Guanabara. Nas redes sociais, o Verdão de Saquarema provocou o Glorioso citando os bordões da torcida alvinegra durante a campanha do Brasileirão de 2023, além de exaltar o técnico português Filipe Cândido.

Os bordões viralizaram na torcida do Botafogo através do influenciador digital alvinegro Pedro Certezas. Após a vitória, o Boavista aproveitou o momento para provocar. O Verdão venceu o Alvinegro por 1 a 0, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema, com gol de Sheldon, e entrou na briga por uma vaga na semifinal do Carioca.