Jefferson Savarino em treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/01/2024 21:15

Rio - Mudança na numeração do Botafogo para 2024. Recém-contratado, o atacante venezuelano Savarino vestirá a camisa 10, que ficou com Segovinha desde a saída de Gustavo Sauer. O paraguaio voltará a usar o 19 nas costas. As informações são do site "ge".

O jogador já vestia a 10 em sua passagem pelo Real Salt Lake, dos Estados Unidos. Comprado por aproximadamente R$ 13 milhões, o atacante não participou da pré-temporada com o elenco Alvinegro em Itu, no interior de São Paulo.

Savarino marcou 11 gols e deu quatro assistências em 34 partidas pelo Real Salt Lake na última temporada da Major League Soccer (MLS). Pelo Atlético-MG, o venezuelano fez 21 gols e distribuiu 19 assistências em 99 partidas.