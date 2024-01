Victor Cuesta deixou o Botafogo com 91 jogos disputados - Vitor Silva / Botafogo

Victor Cuesta deixou o Botafogo com 91 jogos disputadosVitor Silva / Botafogo

Publicado 24/01/2024 10:51

Rio - O zagueiro Victor Cuesta foi anunciado pelo Bahia na terça-feira (23) e aproveitou para se despedir do Botafogo nas redes sociais. O argentino agradeceu pelos momentos vividos com a camisa alvinegra. Ele teve altos e baixos no clube, mas foi bastante criticado pela torcida no fim do ano passado, após a perda do título brasileiro.

"Obrigado Botafogo pelos quase 2 anos que vivemos juntos! Agradecer a todos os funcionários do cube, aos meus companheiros, comissão técnica, diretoria e todos os colaboradores. Em especial aos torcedores do Fogão!", escreveu Cuesta, no Instagram.

No ano passado, o zagueiro disputou 35 jogos como titular do Botafogo no Campeonato Brasileiro e marcou um gol. Ao todo, ele fez 91 partidas com a camisa alvinegra e mandou a bola para as redes oito vezes.

Agora, Victor Cuesta é jogador do Bahia. Ele assinou contrato até o fim de 2025, com opção de renovação por mais um ano. O zagueiro é sonho antigo do clube. Em 2023, quando ainda estava emprestado ao Botafogo junto ao Internacional, o time baiano tentou a contratação do argentino, mas não obteve sucesso.