Gatito saiu em defesa de companheiros que são alvos da torcida do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 23/01/2024 14:15

Gatito Fernández é uma das referências do atual elenco e saiu em defesa de Marçal e Marlon Freitas, vaiados pela torcida do Botafogo neste início de temporada. Para o experiente goleiro, a manifestação dos alvinegros durante os jogos não afeta apenas os dois companheiros.



"Acredito que poderiam estar me vaiando e meus companheiros se sentiriam da mesma forma que eu. A torcida pode pensar que está no seu direito, mas, ao mesmo tempo, para nós, jogadores que estamos lá dentro, afeta sentir seu companheiro ser vaiado durante o jogo", afirmou o goleiro à TV Globo.



A reação da torcida do Botafogo ainda é reflexo da traumática perda do título do Brasileirão de 2023. Gatito acredita que tudo o que aconteceu na temporada passada fortaleceu o grupo para 2024.



"Tudo que passou ano passado cria uma certa experiência para nós. Vivemos do bom e do ruim, sabemos como temos que nos manter no campeonato, como precisa ser regular e equilibrado em todos os sentidos. Não somente dentro de campo, mas o que acontece no futebol também afeta nossa vida privada. Tudo isso nos trouxe experiência para o restante das nossas vidas", disse.