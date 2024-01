Kauê atuou durante os 90 minutos no duelo com o Bangu, no último sábado - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 22/01/2024 15:50

"20/01/2024. Dia da minha estreia no profissional, que pude realizar meu maior sonho. Só agradecer à Deus por me proporcionar esses momentos, meus companheiros de equipe e a torcida maravilhosa que tornou esse dia ainda mais especial", escreveu Kauê, no Instagram.

O volante é tratado como uma das principais revelações do Botafogo nas categorias de base e tem contrato com o clube até 2026.

Além disso, Kauê acumula convocações para os times de base da seleção brasileira. No fim de semana, foi um dos jogadores mais participativos ao longo do duelo com o Bangu.