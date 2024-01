Jeffinho - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/01/2024 10:30 | Atualizado 22/01/2024 10:31

Rio - De volta ao Botafogo após um ano no futebol francês, o atacante Jeffinho, de 24 anos, mostrou seu lado artilheiro neste começo de 2024. Em apenas duas partidas, o jogador anotou o mesmo número de gols que havia feito em sua primeira passagem pelo Alvinegro.

Formado na base do Resende, Jeffinho chegou ao clube de General Severiano em 2022, entrou em campo em 26 jogos, fez dois gols e deu duas assistências. No Carioca desde ano, balançou as redes contra Madureira e Bangu.

O atacante está emprestado ao Alvinegro até o fim do ano. Jeffinho pertence ao Lyon e pelo clube francês entrou em campo em 21 partidas, fez três gols e deu um assistência.