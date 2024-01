Jeffinho marcou nos dois primeiros jogos em seu retorno ao Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 20/01/2024 19:59

Rio - Destaque do Botafogo nos dois primeiros jogos da temporada, Jeffinho celebrou seu bom momento no retorno ao time carioca. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Bangu, na tarde deste sábado (20), no Nilton Santos , o atacante falou sobre a importância de ter marcado nas duas primeiras partidas.“Está sendo muito importante para minha carreira (gols no início da temporada). Momento é único e, se Deus quiser, vão vir mais gols ainda”, declarou Jeffinho.O jogador também falou sobre como tem sido receber o carinho da torcida em sua volta ao Botafogo.“Da mesma forma que a torcida tem carinho por mim, eu também tenho porque foi a torcida que me acolheu, e espero retribuir com gols”, completou.