John Textor - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/01/2024 10:28

Dono majoritário da SAF do Botafogo, o empresário John Textor comentou sobre o caso envolvendo Wilson Manafá. O Alvinegro e o Granada, da Espanha, tinham um acordo pela contratação do jogador, entretanto, o clube espanhol tenta mudar os termos da negociação após a troca de documentos e ela pode melar. O americano afirmou que, caso o lateral-direito não venha, é porque ele garantiu que nenhum clube irá desrespeitar o Botafogo.

“Se ele não for contratado é porque eu decido não deixar outro clube quebrar o acordo e desrespeitar o Botafogo. Só o tempo dirá se eles são honrados. Vocês saberão assim que eu souber.”, escreveu Textor, respondendo uma publicação de um torcedor do Botafogo nas redes sociais.

A contratação de Manafá foi confirmada pelo diretor de futebol André Mazzuco, em entrevista coletiva na apresentação do zagueiro Alexander Barboza. Minutos depois, o Botafogo anunciou o português como novo reforço do clube até o fim de 2025.



Reforços para a lateral direita são tratados como prioridade do Botafogo na janela de transferências. Atualmente, Tiago Nunes não conta com nenhum jogador de ofício na posição, já que Rafael se recupera de lesão e Mateo Ponte está com a seleção uruguaia para o Pré-Olímpico.