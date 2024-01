Torcida do Botafogo no Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Torcida do Botafogo no Nilton SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 20/01/2024 21:00 | Atualizado 20/01/2024 21:01

Rio - O Botafogo ainda convive com a marca da derrocada do Campeonato Brasileiro de 2023. Após a vitória sobre o Bangu por 2 a 0, neste sábado (20), no Nilton Santos, pela segunda rodada da Taça Guanabara, a torcida alvinegra se dividiu entre vaias e aplausos, e houve um desentendimento entre torcedores em um setor do estádio, segundo informações do "ge".

O lateral-esquerdo Marçal e o volante Marlon Freitas foram os jogadores mais vaiados pelos torcedores durante a partida. O lateral ainda participou do primeiro gol, mas não evitou as críticas em erros pontuais. Já o volante entrou durante o segundo tempo e foi vaiado a cada toque na bola. Vale lembrar que faixas contra os dois jogadores foram expostas no primeiro jogo.

Após o apito final, a torcida alvinegra se dividiu entre vaias e aplausos. A situação, no entanto, já é diferente do primeiro jogo, quando o time deixou o campo somente sob vaias. Desta vez, parte dos torcedores aplaudiram pela vitória. O Alvinegro venceu com gols Júnior Santos e Jeffinho - este último marcou o seu segundo gol em dois jogos desde o retorno.

O Botafogo é o líder do Campeonato Carioca com seis pontos conquistados. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), contra o Boavista, no Elcyr Resende, em Saquarema, pela terceira rodada da Taça Guanabara.