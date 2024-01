Júnior Santos, atacante do Botafogo, na partida contra o Bangu - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 20/01/2024 19:22

Rio - Autor de um dos gols na vitória por 2 a 0 do Botafogo sobre o Bangu, na tarde deste sábado (20), no Estádio Nilton Santos , Júnior Santos celebrou o bom início de temporada do Glorioso. Após a partida, ele analisou o desempenho da equipe nas primeiras partidas de 2024.

"Estou muito feliz. Começamos bem a pré-temporada, tivemos pouco para treinar e nos condicionar. Estamos longe do 100%, mas mostramos já muita coisa boa, o time se comportou bem. Fico feliz pelo gol, espero dar continuidade no restante da temporada", declarou à Botafogo TV.

Com o resultado, o Botafogo segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), contra o Boavista, em Bacaxá.