Luiz Felipe Sinforoso é o novo preparador físico do BotafogoReprodução

Publicado 19/01/2024 16:34

Rio - Preparador físico que deixou o Vasco nesta semana, Luiz Felipe Sinforoso anunciou em suas redes sociais que, depois de três anos trabalhando no Cruz-Maltino, se transferiu para um rival e estará na comissão técnica do Botafogo.

"Nova casa, novos desafios. Muito feliz e motivado com a oportunidade de fazer parte desse clube de tanta história e tradição. Botafogo, muito obrigado! Empenho e dedicação não vão faltar para elevar ainda mais o setor de força e condicionamento do clube. Tenho certeza que será um ano de muitas alegrias! Vamos com tudo!", escreveu.

Luiz Felipe ficou marcado no Vasco pelo trabalho de reestruturação do clube no Departamento de Saúde e Performance. No Botafogo, o profissional deve se junta a Edy Carlos, preparador físico da comissão técnica de Tiago Nunes.