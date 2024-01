Botafogo, comandado por Tiago Nunes, enfrentará o Bangu no próximo sábado - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/01/2024 13:54

O Botafogo divulgou na tarde desta sexta-feira (19) a lista dos jogadores relacionados para o jogo contra o Bangu, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A partida acontecerá no próximo sábado (20), às 16h, no estádio Nilton Santos.

A principal ausência da lista é o goleiro John, contratado nesta janela de transferências para ser o substituto de Lucas Perri, que se transferiu para o Lyon. O novo jogador do Botafogo já foi regularizado no BID da CBF para fazer sua estreia, entretanto, ainda não fará sua primeira partida como atleta do Alvinegro contra o Bangu.

Além dele, Manafá e Savarino, novas contratações do Botafogo, ainda não foram regularizados no BID e não jogarão contra o Bangu.

Confira abaixo a lista de relacionados do Botafogo para o jogo contra o Bangu: