Kayque deixou a Bélgica sem ser relacionado para uma partida sequerVitor Silva / Botafogo

Publicado 19/01/2024 11:00

Rio - O volante Kayque retornou ao Botafogo após empréstimo ao RWD Molenbeek, clube da Bélgica que também tem o empresário americano John Textor como sócio, e treinou com o elenco principal na quinta-feira (18). Entretanto, ele ainda tem situação indefinida no Alvinegro.

Kayque não foi aproveitado por Cláudio Caçapa no time belga, e deixou o país sem ser relacionado para uma partida sequer. O volante, de 23 anos, tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025 e, ao que tudo indica, será opção para o técnico Tiago Nunes ao longo do Cariocão.

Pelo Glorioso, ele entrou em campo 31 vezes entre os profissionais, marcou um gol e deu duas assistências. Em 2023, jogou somente dois jogos com a camisa alvinegra, após se recuperar de grave lesão no ano retrasado.