Rômulo, meia do Novorizontino, está na mira do BotafogoDivulgação/Novorizontino

Publicado 19/01/2024 21:53

Rio - De olho no mercado de transferências em meio à reformulação do elenco, o Botafogo apresentou pela contratação do meio-campista Rômulo, de 22 anos, destaque do Novorizontino-SP na temporada 2023. As informações são da "TNT Sports".

A oferta alvinegra, de acordo com a emissora, agradou o jogador. Nas negociações até o momento, pesam o fato de o Glorioso estar nas primeiras fases da Libertadores. O vínculo entre as partes seria de quatro temporadas.

Revelado nas categorias de base do Novorizontino, Rômulo marcou 11 gols e deu nove assistências em 51 partidas na última temporada, e tem vinculo com a equipe paulista até 2025.

Atualmente, o Botafogo conta com poucas opções de criatividade no setor de meio-campo. Eduardo é titular absoluto na equipe comandada por Tiago Nunes, que tem Raí e Jacob Montes com opções imediatas para rodar o elenco.