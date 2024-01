Tiago Nunes conquistou sua primeira vitória no comando do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Tiago Nunes conquistou sua primeira vitória no comando do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 19/01/2024 13:01

Rio - O Botafogo adotou uma estratégia inusitada para ter seu elenco em forma o mais rápido possível. O Glorioso apostará em treinos após as partidas, a exemplo do que aconteceu após a estreia no Carioca contra o Madureira, quando jogadores que não aturaram no duelo ou entraram ao longo da partida treinaram normalmente no gramado do Nilton Santos após o apito final. A informação é do "ge".

Além do treino após o vitória sobre o Madureira, também houve trabalho mais cedo, no Espaço Lonier, para os jogadores que não foram relacionados. O clube quer acelerar a recuperação já de olho na Pré-Libertadores, no dia 21 de fevereiro, quando enfrenta Aurora ou Melgar.

A ideia da comissão técnico é colocar todo elenco na mesma condição física para a sequência da temporada. Por isso, no próximo sábado (20), contra o Bangu, o técnico Tiago Nunes colocará um time bem diferente em relação ao que enfrentou o Madureira.

Os treinos após os jogos deve ser rotina no Botafogo nas próximas semanas, já que o time terá dois jogos por semana até o clássico contra o Flamengo, no dia 7 de fevereiro. Até lá, espera-se que o elenco alvinegro já esteja em melhores condições físicas.