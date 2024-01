Wilson Manafá, lateral-direito do Granada, chegou a ser anunciado pelo Botafogo - Divulgação/Granada

Wilson Manafá, lateral-direito do Granada, chegou a ser anunciado pelo BotafogoDivulgação/Granada

Publicado 19/01/2024 15:30

Rio - O Botafogo anunciou a contratação do lateral-direito Wilson Manafá, mas isso deixou a diretoria do Granada, da Espanha, surpresa - mesmo que as partes tenham costurado um acordo e deixado a situação apalavrada. O jogador era aguardado esta semana no Rio de Janeiro, mas as partes travaram imbróglio nos bastidores.

Internamente, o Alvinegro entende que o cenário complicou com mudanças de alguns termos colocados pelo Granada mesmo após troca de documentações. O Botafogo dava o acordo como certo, enquanto a diretoria espanhola recuou no último detalhe - o alvinegro garante que recebeu todas as cópias necessárias para oficializar a transferência após aceite por contato, mandou para assinatura do Granada e não teve resposta.

Por parte do Granada, nada além do que buscar a valorização do jogador e uma proposta mais vantajosa quanto às finanças - Manafá entrou na mira de clubes europeus e do futebol chinês. John Textor, por sua vez, quer fazer valer o que foi fechado anteriormente. Caso a outra parte não mude a postura, o negócio pode melar mesmo após a confirmação por parte do Alvinegro.

A contratação de Manafá foi confirmada pelo diretor de futebol André Mazzuco, em entrevista coletiva na apresentação do zagueiro Alexander Barboza. Minutos depois, o Botafogo anunciou o português como novo reforço do clube até o fim de 2025.

Reforços para a lateral direita são tratados como prioridade do Botafogo na janela de transferências. Atualmente, Tiago Nunes não conta com nenhum jogador de ofício na posição, já que Rafael se recupera de lesão e Mateo Ponte está com a seleção uruguaia para o Pré-Olímpico.